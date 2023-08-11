Доходный дом Никонова в Петроградском районе признали региональным памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга включил «Доходный дом Николая Никонова» в единый реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе комитета.

Здание располагается в Петроградском районе Петербурга по адресу: Большой пр. П.С., д. 45; Большая Пушкарская ул., д. 38. Оно представляет собой шестиэтажный дом, который состоит из нескольких корпусов.

Доходный дом был спроектирован архитектором Николаем Никоновым в стиле поздней эклектики с мотивами «русского стиля», строительство велось в начале 1900-х годов. Сейчас здание сохраняет свою функциональность, это жилой дом с административными, торговыми и общественными помещениями.

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