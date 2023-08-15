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Нижегородское минтуризма считает нецелесообразным ввод курортного сбора

Нижегородская область не планирует самостоятельно вводить курортный сбор с приезжающих в регион туристов, сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном министерстве туризма и промыслов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что последние несколько лет в регионе проводится комплексная кампания по развитию сферы гостеприимства и продвижению туристского потенциала. Одна из главных задач — увеличение туристического потока. Введение курортного сбора повлечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на туристов, поэтому вводить эту меру в Нижегородской области пока не целесообразно.

Как писал «Ъ», президент Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря дать регионам право вводить курортный сбор. При этом необходимо учитывать опыт его веления в ряде регионов. В частности, курортный сбор в размере 100 руб. был введен в тестовом режиме с 2018 года, он действует в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Позже в список городов с курортным сбором добавили Санкт-Петербург и федеральную территорию «Сириус» в Краснодарском крае.

В Минэкономразвития РФ также сообщили, что курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Решение о необходимости введения сбора главы российских субъектов будут принимать самостоятельно.

Андрей Репин

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