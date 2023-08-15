Полиция Краснодара задержала двух мужчин, проникших в студенческое общежитие

В Краснодаре полицейские задержали двух человек по подозрению в проникновение на территорию студенческого общежития. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Краснодара.

По данным ведомства, молодые люди в возрасте 18 и 19 лет устроили беспорядки в здании общежития одного из ВУЗов города. Злоумышленники шумели и вели себя агрессивно. Задержанные сообщили, что пробрались в общежитие через окно. Таким образом пытались познакомиться с девушками. В отношении молодых людей составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ).

В настоящее время правоохранители разыскивают третьего вероятного злоумышленника.

Инцидент произошел ранним утром 4 августа. О случившемся сообщили сами студенты в соцсетях. По их словам, охрана не приняла мер по устранению угрозы. Пользователи заявили, что в здании находились пятеро агрессивных молодых людей. Они вламывались в комнаты, приставали к девушкам, а на замечание одного из жильцов достали нож и угрожали студенту расправой.

Анастасия Донскова

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