В Краснодаре ищут трех человек, вломившихся с ножом в студенческое общежитие

В Краснодаре принимаются меры по задержанию троих мужчин, ворвавшихся с ножом ранним утром 4 августа в студенческое общежитие на улице Димитрова. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

По данным ведомства, личности злоумышленников уже установлены, но детали к настоящему времени не раскрываются.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что мужчин было пятеро. Они проникли на территорию общежития и якобы искали девушек для компании, вламываясь в комнаты. На шум вышел один из студентов. После того как молодой человек сделал им замечание, злоумышленники достали нож и стали угрожать студенту расправой. В общей сложности мужчины находились на территории общежития около часа, после чего покинули здание самостоятельно.

Анастасия Донскова

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