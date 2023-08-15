В Анапе проверят законность размещения заправки у дома после ЧП в Дагестане

В Анапе проверят законность размещения цистерны с пропаном на территории газовой заправки, расположенной у жилого комплекса на Анапском шоссе после трагедии в Дагестане. Данный вопрос обсуждался в ходе заседания ресурсоснабжающих организаций города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сервис «Яндекс Карты» Фото: сервис «Яндекс Карты»

Представитель управляющей компании «Комфорт Сити» Дмитрий Маликов заявил, что беспокойство жителей дома возросло после взрыва на автозаправке в Махачкале, при котором погибли, по предварительным оценкам, 75 человек.

«Нас интересует, что будет с этой цистерной. Сейчас жарко. Поблизости находится подростковый центр "Ратмир"»,— отметил господин Маликов.

В ходе заседания выяснилось, что данная цистерна находилась в указанном районе еще до строительства жилого комплекса. Меры по обеспечению безопасности жителей, по мнению представителей РСО, лежат в компетенции компании-застройщика. Тем не менее в госпожнадзор сотрудниками ресурсоснабжающих организаций был направлен запрос на получение информации об объекте. В ходе заседания было решено направить аналогичный запрос в управление архитектуры и градостроительства Анапы.

Взрыв на автозаправке произошел в Махачкале поздним вечером 14 августа. В МЧС РФ заявили, что в результате происшествия пострадали 102 человека, среди погибших трое детей. Жители города в соцсетях сообщали, что собственноручно выносили людей из огня. К месту трагедии направлен самолет Ил-76 МЧС России для эвакуации пострадавших.

Анастасия Донскова

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