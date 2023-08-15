Возбуждено дело о посредничестве во взяточничестве в медсоцэкспертизе Орска

Следствие установило нового фигуранта уголовного дела о коррупции в медицинском учреждении и медико-социальной экспертизе в Орске. Подозреваемому инкриминируются два эпизода посредничества во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Обвиняемый в период с декабря 2019 по декабрь 2022 года получил денежные средства в сумме свыше 200 тыс. руб., после чего передал их членам медико-социальной экспертизы за совершение ими заведомо незаконных действий в пользу взяткодателей»,— говорится в сообщении.

В июне текущего года в рамках расследования указанного уголовного дела силовики выявили первую предполагаемую посредницу во взяточничестве. По версии следствия, с июля 2018 по март 2023 года обвиняемая получила на территории Орска более 850 тыс. руб. и передала деньги должностным лицам медико-социальной экспертизы. За незаконное вознаграждение должны были быть выданы направления на медико-социальную экспертизу и установление инвалидности.

Георгий Портнов