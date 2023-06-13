В деле о коррупции в медсоцэкспертизе Орска появилась новая подозреваемая

Следствие установило лицо, которое, предположительно, выступило в роли посредника при передаче семи взяток должностным лицам медико-социальной экспертизы в Орске. В связи с этим возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору) и п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве группой лиц, по предварительному сговору в крупном размере). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с июля 2018 по март 2023 года обвиняемая получила на территории Орска более 850 тыс. руб. и передала деньги должностным лицам медико-социальной экспертизы. Незаконное вознаграждение передавалось за выдачу направлений на медико-социальную экспертизу и установление инвалидности, считают силовики.

Ранее фигурантов уголовного дела о взяточничестве в медсоцэкспертизе Орска обвинили в ряде преступлений по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. На работе и дома у них проведены обыски и изъято более 1,5 млн руб. Следствие считает, что деньги были получены преступным путем за незаконное оформление инвалидности.

Георгий Портнов