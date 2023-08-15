В Орле трое полицейских попали под суд за дачу ложных показаний

В суд направлено уголовное дело в отношении троих орловских полицейских, обвиняемых в даче ложных показаний (ч.1 ст. 307 УК РФ, до трех месяцев ареста). Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, во время допросов в суде в качестве свидетелей они «исказили важные для рассмотрения дела обстоятельства, имеющие доказательственное значение, и дали заведомо ложные показания». Обвиняемые пошли на это, чтобы помочь бывшему полицейскому избежать ответственности за превышение полномочий.

Ранее орловского борца с коррупцией заподозрили в получении взятки от директора СНТ на 400 тыс. руб.

Алина Морозова

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