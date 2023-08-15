СК РФ заинтересовался расследованием ДТП с электросамокатом в Оренбуржье

Руководитель следственного управления СК России по Оренбургской области Вячеслав Зудерман доложит в центральный аппарат о первоначальных итогах расследования уголовного дела о смертельном ДТП с детьми на электросамокате в регионе. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ДТП произошло вечером в минувшую субботу, 12 августа, на дороге «Соль-Илецк – село Буранное». Несовершеннолетние в возрасте 11 и 13 лет ехали на электросамокате от Соль-Илецка в направлении села Трудовое.

Во время разворота они выехали на проезжую часть и столкнулись с автомобилем LADA Granta под управлением 73-летнего жителя Соль-Илецка, который ехал в попутном направлении. В результате аварии несовершеннолетние получили травмы и были госпитализированы. Они скончались в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). В настоящее время осмотрено место аварии, изъят транспорт и допрашиваются свидетели.

Кроме того, назначены экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в Оренбуржье началось расследование аварии с двумя погибшими и четырьмя пострадавшими. Происшествие случилось в августе текущего года.

Георгий Портнов