Власти Петербурга выделят около 14 млрд рублей на дороги в Шушарах

Администрация Санкт-Петербурга выделит около 14 млрд рублей на строительство дорожной инфраструктуры в поселке Шушары Пушинского района, сообщает «Деловой Петербург».

Такие данные предоставил председатель городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Федотов в ответ на запрос депутатов фракции СРЗП городского парламента. В бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предусмотрено три крупных статьи расходов: строительство Новгородского проспекта от Вилеровского переулка до Пушкинской улицы (6,7 млрд рублей), Шушарской дороги от Новгородского до Витебского проспекта (более 1 млрд рублей) и реконструкция Новгородского проспекта от Пушкинской улицы до Шушарской дороги (более 6 млрд рублей).

Дорожная инфрастуктура в Шушарах стала темой обсуждения на закрытом заседании, в ходе которого главы парламентских фракций представили на рассмотрение финансовому блоку администрации города свои предложения по будущему бюджету.

«Ситуация, при которой окраины Петербурга застроили огромными кварталами без всякой инфраструктуры, конечно, не сегодня сложилась. Но решать ее нужно как можно скорее — жилые массивы продолжают расти, скоро и запланированных дорог может стать недостаточно»,— заявила глава фракции СРЗП Марина Шишкина.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», во время прошедшего в конце июля саммита «Россия-Африка» въезд и выезд из поселка Шушары был временно ограничен.

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