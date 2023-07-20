Градозащитники подали заявку на включение в реестр ОКН башни на Ярославле Главном

В Ярославле градозащитники подали заявление на включение башни Поста центрального управлениями стрелками и сигналами на железнодорожной станции Ярославль Главный в список выявленных объектов культурного наследия. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила градозащитница и архитектор Ольга Мазанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте» Фото: Ольга Мазанова / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что постройку начала 20 века на жд-станции начали сносить для обеспечения безопасной работы железнодорожной станции и пропуска поездов на повышенных скоростях. Градозащитники просят остановить снос, ссылаясь на историческую ценность здания. В «Северной ЖД» пояснили, что здание не является объектом культурного наследия.

«Мы вчера подали заявку на включение башни в списки выявленных объектов культурного наследия. Это — единственный шанс спасти башню. Мне наш геодезист Владимир Вохмянин (из Ярославгражданпроекта) написал про башню, что на сооружении геодезические знаки дореволюционные корпуса военных топографов, точная нивелировка, которые охраняются государством»,— пояснила госпожа Мазанова.

Также градозащитница отметила, что новых разрушений на постройке не видно, и предположила, что снос сооружения остановили. Однако в пресс-службе «Северной железной дороги» сообщили, что работы по сносу продолжаются.

Алла Чижова