Володин: Россия, в отличие от СССР, обеспечила продовольственную безопасность

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия обеспечила свою продовольственную безопасность, а также экспортирует зерно в другие страны. По его словам, в сельскохозяйственном году с июля 2022-го по июнь 2023-го Россия продала рекордные 60 млн т зерна.

Господин Володин напомнил, что в середине 1970-х годов СССР стал зависим от поставок зерна из других стран. «Сейчас ситуация иная. Наша страна не только обеспечила свою продовольственную безопасность, но и экспортирует зерно в другие государства»,— написал он в Telegram.

Вячеслав Володин добавил, что с июля 2022-го по июнь 2023 года Россия продала рекордные 60 млн т зерна на сумму более $41 млрд. По его словам, «это больше, чем от продажи оружия».

Минсельхоз сообщал, что не планирует закупать зерно в интервенционный фонд в 2023 году. Механизм закупочных и товарных интервенций — один из инструментов стабилизации цен и поддержки сельхозпроизводителей, при резком падении цен государство, закупая зерно, снимает излишки продукции с рынка, при резком росте — продает его из госфонда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Закрома на замке».