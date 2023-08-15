В Петербурге средняя цена на покупку кладовки выросла на 9%

В Санкт-Петербурге за первое полугодие 2023 года средняя цена на кладовые помещения выросла на 9% и достигла 105 тыс. руб. за кв. м. Такие данные приводит "РБК Петербург".

Спрос на такую недвижимость за 6 месяцев вырос на треть и составил 1,6 тыс. штук. В первом полугодии кладовку приобрел каждый 20-й покупатель квартиры в Петербурге или Ленобласти, отмечается в исследовании.

Наиболее востребованными оказались кладовки площадью от 3 до 5 кв. м. Их доля в Петербурге составила 80%, в Ленобласти — 64% По прогнозу экспертов, в ближайшие годы спрос на кладовки останется стабильным.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объём нераспроданного жилья в новостройках Петербурга составил 60%.

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