Объём нераспроданного жилья в новостройках Петербурга составил 60%

Санкт-Петербург вошел в список российских городов с высокой долей нераспроданного жилья в новостройках. По данным сервиса bnMAP.pro, в городе нераспроданными остаются 60% новых квартир.

Наименее востребованным оказались квартиры в Омске, где из 323,8 тыс. м2 проектируемого жилья не продано 248,3 тыс. м2, что составляет 77% от общего объёма. По подсчетам аналитиков сервиса, в месяц в городе продаётся в среднем 4,7 тыс. м2 жилой недвижимости. Это означает, что для реализации этих объектов в среднем потребуется 4,4 года.

Увеличилось количество невостребованных квартир и в других городах. Например, в Краснодаре нераспроданными остаются 75% новой жилплощади, в Челябинске — 68%, в Самаре — 71%, в Новосибирске и Волгограде — по 67%, в Нижнем Новгороде — 53%, а в Москве — 58%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в 2023 году доля и количество инвестиционных покупок на рынке жилой недвижимости Санкт-Петербурга возрастет с 14% до 20%, а в 2024 году может превысить 30%.

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