Мэрия Воронежа намерена «понудить» УК «ПИК-комфорт» к подготовке жилья к зиме

Мэрия Воронежа предпринимает шаги по «понуждению» управляющих компаний ГК «ПИК-комфорт» к подготовке подотчетного жилого фонда к грядущему отопительному сезону. Об этом в ходе еженедельной планерки заявил градоначальник Вадим Кстенин. В самом крайнем случае власти готовы подготовить дома к зиме силами муниципальных коммунальщиков.

О ходе подготовки к отопительному сезону 2023-2024 годов во время планерки доложил и.о. руководителя жилищно-коммунального хозяйства мэрии Евгений Семынин. По его словам, завершить все мероприятия планируется к 1 сентября. Наружные сети инженерных коммуникаций готовы к работе в осенне-зимний период примерно на 80%, промывка и опрессовка внутренних систем отопления завершена в 3420 объектах из 5168 (66%, в том числе в 3043 многоквартирных дома, или 65% от общего жилфонда, и 377 объектах социальной инфраструктуры, или 75%).

Господин Семынин отметил, что при подготовке многоквартирных домов и объектов соцсферы в сравнении с прошлыми годами наблюдается небольшое отставание. Оно связано с невыполнением обязательств управляющих организаций, входящих в ГК «ПИК-комфорт». «Неоднократные требования о необходимости принятия мер по исправлению ситуации остаются без должного реагирования. Как правило, ссылаясь на отсутствие материальной и организационной готовности. Управлением совместно с администрациями районов подготовлено и направлено более 20 обращений в прокуратуру и государственную жилищную инспекцию области»,– констатировал чиновник.

Вадим Кстенин заявил, что ГК «ПИК-комфорт» на сегодня получила все необходимые ресурсы, в том числе и финансирование, чтобы активизировать работу УК по подготовке к зиме. При этом в мэрии уже есть предприятие, которое может взять на себя функционал муниципальной управляющей компании и подвести необслуженный жилфонд к зиме.

«Но надо понимать, что это не профиль муниципалитета, а конкурентный рынок. И такой механизм может быть задействован только в крайнем случае,- напомнил господин Кстенин. - Ни разу не было на моей памяти случая, когда бы муниципалитет бросил людей в беде. Безусловно, если в определенный промежуток времени дома окажутся неподготовленными, город в эту работу включится. Думаю, здесь нас поддержат все региональные штабы, а юридические механизмы проработаем с прокуратурой. Но каждый должен заниматься своим делом. Сегодня по федеральному законодательству это обязанность управляющей компании. Поэтому в первую очередь мы предпримем все шаги по понуждению их к выполнению законодательства, в том числе, попросим прокуратуру очень активно включиться».

Владимир Зоркий