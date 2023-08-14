Премьер Украины Шмыгаль: 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже

Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и еще 34 страны сформировали международную коалицию «За честный спорт». По его словам, члены коалиции готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году, если на них допустят российских и белорусских спортсменов. Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт ранее говорил, что украинские спортсмены будут участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года, даже если россиян и белорусов допустят в нейтральном статусе.

«Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если РФ и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях. Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады»,— написал Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он не уточнил, какие страны вошли в коалицию.

С начала военного конфликта России и Украины погибли 340 украинских спортсменов и тренеров, также повреждены или разрушены 343 спортивных объекта, добавил господин Шмыгаль.

Исполком МОК 28 марта рекомендовал допускать к соревнованиям в качестве нейтральных атлетов россиян, выступающих против военной операции России на Украине. После министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с атлетами из России и Белоруссии, выступающими в нейтральном статусе. При этом украинцам запрещено участвовать в соревнованиях, где россияне и белорусы выступают под своими флагами.

Олеся Павленко