Александр Кушнир на фестивале «Красная строка» презентует книгу о группе «Аквариум»

Рок-журналист Александр Кушнир на книжном фестивале «Красная строка, который пройдет с 25 по 27 августа в Екатеринбурге, представит книгу «Аквариум: геометрия хаоса», изданную к 50-летию группы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кушнир

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Кушнир

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Книга «Аквариум: геометрия хаоса» рассказывает про ключевые и неизвестные факты о группе от ее основания до конца 1990-х. Содержит документы и раритетные фотографии Андрея Усова (Вилли), Дмитрия Конрадта и Сергея Бабенк.

Александр Кушнир — музыкальный продюсер, журналист и автор книг по истории русского рока: «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», «Кормильцев. Космос как воспоминание», «100 магнитоальбомов советского рока», «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока». Недавно Александр Кушнир организовал в Ельцин-центре выставку, посвященную истории русского рока 1980-1990-х годов «Поколение дворников и сторожей». В экспозицию вошли артефакты таких рок-групп, как ДДТ, «Аквариум», «Кино», «Наутилус Помпилиус», «Звуки Му», «Гражданская оборона» и другие.

Международный книжный фестиваль «Красная строка» приурочен к 300-летию Екатеринбурга. Организаторами выступила команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения». Мероприятие является частью федерального проекта «Читающая Россия». В рамках фестиваля можно будет приобрести книги, посетить встречи с авторами и презентации книг, принять участие в книжном клубе, посмотреть театральные постановки.

Елена Медведева

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