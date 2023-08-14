Жилищное строительство в РФ в июле снизилось на 1,6% после роста на 9,1% в июне

За январь--июль 2023 года в России было введено 60 млн 003,9 тыс. кв. м общей площади жилых помещений, что на 1% меньше относительно аналогичного периода 2022 года. В июле объем введенного жилья составил 7 млн 883,5 тыс. кв. м, что на 1,6% меньше, чем в июле 2022 года, следует из данных Росстата. В июне 2023 года жилищное строительство выросло на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда было введено 8 млн 884,5 тыс. кв. м жилья.

В январе--июне в эксплуатацию было сдано 52,1 млн кв. м, что на 0,9% меньше, чем в первом полугодии 2022 года (52,6 млн кв. м). После резкого роста объемов ввода в январе месячные показатели ввода жилья в России ушли в «отрицательную зону», вернувшись к росту в мае.

В 2022 году в России было введено 102,7 млн кв. м. жилья, что является рекордом и превышает показатели 2021 года на 11%.

Мария Федотова