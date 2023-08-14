Петербургского активиста оштрафовали по статье о дискредитации армии

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей активиста Виталия Иоффе, вышедшего накануне на пикет на набережную Лейтенанта Шмидта, сообщает Закс.ру со ссылкой на адвоката Сергея Подольского.

Мужчину оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). 13 августа господин Иоффе вышел на набережную Лейтенанта Шмидта с плакатом, на котором упоминалось высказывание президента России Владимира Путина о подводной лодке «Курск», произнесенное им во время интервью с американским журналистом Ларри Кингом в 2000-м году. На вопрос репортера о том, что случилось с подлодкой, президент ответил фразой: «Она утонула».

Активиста оштрафовали по статье о дискредитации армии впервые. Адвокат Подольский заявил, что обжалует решение суда. Несколькими днями ранее, 11 августа, господина Иоффе оштрафовали на 20 тысяч рублей за пикет в поддержку обвиняемой в распространении заведомо ложной информации про использование Вооруженных сил РФ (ст. 207.3 УК) Ольги Смирновой.

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