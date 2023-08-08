Обвинение запросило семь лет для Ольги Смирновой по делу о фейках

Гособвинение запросило семь лет колонии общего режима для активистки движения «Демократический Петербург» и архитектора Ольги Смирновой по статье о распространении фейков об армии России. Заседание продлилось 8,5 часов, пишет 8 августа «MR7».

На заседании в Кировском райсуде Петербурга адвокат Мария Зырянова заявила семь ходатайств. Госпожа Зырянова, в частности, высказалась о необходимости исключить акт осмотра постов Ольги Смирновой в соцсетях. По ее словам, страницу обвиняемой заблокировали 21 марта 2022 года в 16 часов и 2 минуты. При этом оперативник центра по противодействию экстремизму Роман Лебедев рассказывал, что осмотр проводился не ранее 18 часов 40 минут. Сторона защиты предполагает, что скриншоты появились у Центра «Э» до начала ведения дела в отношении госпожи Смирновой. Ходатайство приобщили к делу, однако не исключили акт осмотра из материалов дела.

Кроме того, судья отказалась также вызвать для допроса представителя Министерства иностранных дел РФ Марию Захарову. Напомним, что публикации госпожи Захаровой использовались как доказательство вины активистки. От истребования приказа президента России Владимира Путина, подтверждающего законность действий российской армии на территории Украины, судья также отказалась.

Ольге Смирновой запросили семь лет заключения. Кроме того, прокурор потребовал запретить ей пользоваться интернетом в течение четырех лет. Никаких смягчающий обстоятельств гособвинение не увидело. Следующее заседание пройдет 14 августа.

Дело в отношении активистки Ольги Смирновой возбудили весной 2022 года. Ее обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России (ст. 207.3 УК РФ) за посты в соцсетях.

Полина Пучкова

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