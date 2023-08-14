«Волга-Днепр» предложила Канаде урегулировать спор вокруг арестованного Ан-124

Крупнейшая грузовая авиакомпания России «Волга-Днепр» предложила властям Канады мирно урегулировать спор вокруг арестованного в феврале 2022 года Ан-124–100. Компания отправила канадской стороне официальное уведомление, сообщили в ее пресс-службе.

«"Волга-Днепр" направила официальное уведомление, в котором информирует Канаду о существовании спора между компанией и страной в связи с незаконным захватом грузового самолета Ан-124–100, а также предлагает властям страны урегулировать спор мирным путем в соответствии со статьей 9 соглашения между СССР и Канадой о поощрении и взаимной защите инвестиций от 20 ноября 1989 года»,— сказано в сообщении компании.

В компании добавили, что, если спор не будет урегулирован в течение полугода с момента получения уведомления канадским правительством, авиакомпания запустит арбитражное разбирательство.

В феврале 2022 года Ан-124–100 привез в Канаду тест-наборы COVID-19 из Китая. Рейс выполнялся по запросу правительства Канады. Самолету запретили покидать Канаду после разгрузки, так как к тому времени российским авиакомпаниям запретили использовать воздушное пространство страны.

В апреле текущего года Канада внесла «Волгу-Днепр» и ее главу Алексея Исайкина в санкционные списки. В июне правительство Канады распорядилось арестовать Ан-124 компании и начать его конфискацию в интересах Украины.

Олеся Павленко