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Сергей Чебан верно не назначил два пенальти в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) приняла решение, что главный арбитр матча между «Крыльями Советов» и «Зенитом» в Кубке России Сергей Чебан верно не назначил два пенальти в ворота «Зенита».

Встреча второго тура группового этапа пути Российской премьер-лиги Кубка России, которая прошла 9 августа в Самаре, закончилась победой петербургской команды со счетом 1:0. «Крылья Советов» обратились в ЭСК с просьбой оценить работу Чебана в эпизодах с неназначениями 11-метровых штрафных ударов в ворота «Зенита» на 49-й и 82-й минутах матча.

ЭСК единогласно пришла к выводу, что Чебан в обоих эпизодах действовал корректно. «Судья правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита" на 49-й минуте. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении. Мяч, двигающийся с очень короткой дистанции, для него был неожиданным. Игрок "Зенита" не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом»,— говорится в заявлении на официальном сайте РФС.

Сообщается, что Чебан правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» и на 82-й минуте. Комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» Ду Кейроса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Крылья Советов» Никитой Салтыковым в собственной штрафной площади, так как атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил.

«РИА Новости»

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