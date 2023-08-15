С чувством искренней субсидиарности

Органы власти могут быть привлечены к субсидиарной ответственности по долгам их дочерних структур, решил Верховный суд РФ (ВС), установив критерии для таких ситуаций. В то же время экс-руководители банкротов отвечают по долгам солидарно только в случае согласованных действий и взаимной выгоды, а презумпция их вины опровержима. Юристы отмечают актуальность вопросов, но называют позицию суда в отношении ответственности госорганов «уклончивой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

ВС на днях опубликовал сразу два решения о субсидиарной ответственности. Они важны для практики в части ответственности директоров компаний-банкротов и собственников государственных или муниципальных юрлиц.

Первое дело касалось долгов МАУ «Жилфонд», принадлежащего администрации города Луховицы Московской области. Поскольку МАУ нельзя обанкротить, а с 2017 года «Жилфонд» находится в процедуре ликвидации, его кредитор АО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (РЭУ) потребовал привлечь к субсидиарной ответственности администрацию как учредителя. Требования составляли 0,42 млн руб. за услуги по договору теплоснабжения. Но суды отклонили иск, сославшись на ст. 2 закона об автономных учреждениях, по которой их собственник отвечает лишь по обязательствам, связанным с причинением вреда гражданам. Кроме того, отметили суды, администрация не является стороной договора.

Но РЭУ добилось передачи дела в экономколлегию ВС, которая направила спор на новое рассмотрение. Некоторые организации в силу закона не могут отказаться от заключения договора с учреждением (публичный договор), среди них гарантирующие поставщики, сетевые организации, тепло- и водоснабжающие организации, что обусловлено целями «защиты интересов потребителей энергоресурса», пояснил ВС.

Конституционный суд РФ (КС) в постановлении №23-П отмечал, что нужно «поддерживать баланс прав и законных интересов» всех участников этих отношений, поэтому можно возложить субсидиарную ответственность на собственника бюджетного учреждения, иначе это «нарушение прав стороны, заключившей и исполнившей публичный договор». По мнению ВС, эта позиция «в равной степени распространяется на автономные учреждения, правовой статус и режим имущества которых во многом тождественен». К тому же «Жилфонд» не платит за теплоэнергию более восьми лет, а из-за отсутствия у него имущества РЭУ не может получить деньги. Таким образом, вывод о невозможности привлечения к ответственности администрации «является неправомерным».

Во втором деле речь шла о долгах обанкротившегося ОАО «Дирекция единого заказчика Гагаринского района» (ДЕЗ). Конкурсный управляющий ОАО просил привлечь к субсидиарной ответственности трех экс-руководителей и департамент имущества города Москвы как собственника должника. Но арбитражные суды сочли, что орган власти вообще нельзя привлечь к субсидиарной ответственности, а директора должны отвечать солидарно — это значит, что весь непогашенный долг банкрота можно взыскать с любого из них.

Двое из директоров обжаловали эти решения, настаивая, что объективной причиной банкротства предприятия стали не их действия, а вывод имущества собственником в другую компанию — ГБУ «Жилищник Гагаринского района». Кроме того, они не согласны с солидарной ответственностью, считая, что каждый директор должен отвечать только за подписанные им документы.

ВС отменил решения судов. В частности, коллегия привела доводы о том, что активы ОАО, составлявшие 189,9 млн руб. в 2014 году, уменьшились до 76,6 млн руб. в 2016 году, а, согласно финанализу управляющего, компания начала вести убыточную деятельность лишь с 2018 года. Кроме того, ВС обратил внимание на заявление руководителей, что в случае сохранения за ДЕЗ имущества компания «имела реальную возможность» погасить долги. ВС подчеркнул, что суды должны были проверить и оценить эти обстоятельства.

Кроме того, по мнению коллегии, для вывода о солидарной ответственности бывших директоров нужно было установить, что они «действовали согласованно, скоординированно и преследовали единое намерение по получению незаконной налоговой выгоды». В отсутствие доказательств этого у судов не было оснований возлагать ответственность солидарно. Отдельно ВС отметил, что презумпция доведения компании до банкротства действиями контролирующих лиц, если больше 50% в реестре кредиторов занимают требования ФНС, «опровержима». Но суды этого не учли, не изучив доводы директоров. Спор отправлен на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Неделимые собственники

Юристы видят в решениях ВС позицию, направленную на защиту частных интересов. Они отмечают важность привлечения органов власти к субсидиарной ответственности, поскольку это стимулирует «более рационально относиться к выполнению их дочерними предприятиями обязательств перед кредиторами».

По делу ДЕЗ экономколлегия не сделала прямых выводов об ответственности департамента, но и не признала невозможность ответственности для госоргана. Ведущий юрист банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Камбулат Карашев допускает, что «сейчас ВС по политическим причинам не хочет вдаваться в исследование вопроса и допускать сокращение бюджетных средств». Но юрист считает возможным, что «в будущем ВС вернется к проблематике ответственности госорганов за откровенно недобросовестное поведение».

Советник Orchards Вадим Бородкин говорит, что экономколлегия по процессуальным причинам не могла отменить отказ привлечь к субсидиарке департамент — конкурсный управляющий не обжаловал судебные решения в этой части. Директора же вправе оспорить решения только в отношении себя. При этом господин Бородкин считает неправильным «деление акционеров банкрота на тех, кто подлежит привлечению к ответственности, а кто — нет».

Частных лиц, создающих компании, куда переводится имущество должника, активно привлекают к субсидиарке, но «ровно в такой же ситуации ответственность странным образом становится недопустимой в отношении органа власти», подчеркивает Вадим Бородкин. По его мнению, это «очевидно ущемляет интересы кредиторов» и «ВС это понимает», расширяя границы субсидиарной ответственности собственников автономных учреждений в деле «Жилфонда».

Не менее важными юристы считают разъяснения об ответственности директоров, которые «корректируют перекосы в практике». По словам Камбулата Карашева, сейчас «при наличии большинства требований ФНС в реестре кредиторов суды почти всегда признают доказанной вину руководства компании в доведении до банкротства, другие обстоятельства и контраргументы их не интересуют». Теперь же подход о том, что решение о доначислении налогов выступает «царицей доказательств» в делах о субсидиарной ответственности, «потерпел существенное поражение», отмечает партнер BGP Litigation Сергей Лисин. Он называет «революционным» вывод о том, что в банкротных делах налоговое решение — лишь одно из доказательств наряду с другими, которые могут его опровергнуть.

Господин Карашев ожидает, что суды «станут более благосклонны к директорам, которым противопоставляется решение налогового органа», будут тщательнее «исследовать реальные причины банкротства» и назначать «соразмерное наказание руководителям, исходя из масштабов последствий незаконного поведения каждого».

Анна Занина