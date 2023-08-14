В КГА отвергли идею о строительстве жилья на месте Института Вавилова

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга выступил с заявлением, согласно которому земельные участки на территории ФГУП «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова» не планируется переводить в зону жилой застройки, сообщает «Петербургский вестник».

Журналисты опубликовали комментарий, поступивший им из комитета. Из него следует, что комиссией по подготовке изменений в Генплан Петербурга была рассмотрена заявка ООО «Арсенал-6» о возможности изменения зонирования двух участков на Биржевой линии в Василеостровском районе, которые принадлежат РФ.

«ООО «Арсенал-6» является собственником зданий находящихся на земельных участках с кадастровыми номерами 78:06:0002006:23 (Санкт-Петербург, Биржевая линия, дом 8-10, литера А) и 78:06:0002006:39 (Санкт-Петербург, Биржевая линия, дом 12, литера М). Вид разрешенного использования земельных участков: для размещения объектов науки. Учитывая значимость развития научной деятельности для нашего города, Комиссия не поддержала предложение о переводе двух указанных участков в жилую зону, а приняла решение сохранить общественно-деловую зону — Д. В планы города не входит возможность застройки данной территории жильем»,— заявили в КГА.

Информацию подтверждает и Telegram-канал «Я люблю Васильевский остров». «Сейчас с нами связались представители Комитета по градостроительству и архитектуре и заявили, что жилья у СПбГУ на месте ГОИ имени Вавилова не будет»,— написали в канале.

Вместе с тем, из протоколов заседаний комиссии, опубликованных на сайте комитета, следует, что комиссия согласилась перевести вышеуказанные земельные участки в зону жилой застройки, о чем ранее писал «Ъ-СПб».

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