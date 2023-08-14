Вопрос о передаче «Теплосети СПб» городу могут обсудить до конца недели

Ресурсоснабжающая организация ПАО «ТГК-1», конечным собственником которой является «Газпром», намерена провести 18 августа заседание совета директоров. Сообщение об этом опубликовано 14 августа.

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Два из запланированных к обсуждению пункта значатся как: «О прекращении участия Общества в других организациях» и «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом активов в форме акций другой организации». По данным «Фонтанки», речь может идти о входящей в структуру ТГК-1 компании АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которую могут передать под контроль городу. Официально это информация не озвучена, однако издание ссылается на свои источники, близкие к энергетическому блоку Смольного.

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о намерении городских властей выкупить частные теплосети. По его словам, прорывы сетей теплоснабжения, которые не принадлежат региону, сказываются на репутации Смольного.

В предыдущие годы «Теплосети СПб» выделялись субсидии, которые одновременно увеличивали долю государства в акционерном капитале. Однако в бюджете на 2023 год этой строчки не оказалось.

«Ъ-СПб» писал, что ранее вопрос о возможном выкупе предприятия неоднократно обсуждался. Бывший спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, в частности, предлагал забрать «Теплосеть» за один рубль.

В эксплуатации АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» находится 700 км магистральных трубопроводов и около 1 800 км — внутриквартальных, которые распределены по 11 районам Петербурга и по Всеволожскому району Ленобласти. На 60,5174 % компания принадлежит ПАО «ТГК-1», на 21,4566 % — ГУП «ТЭК СПб» (второму крупнейшему отраслевому предприятию города), на 18,0260 % — комитету имущественных отношений администрации Санкт-Петербурга.

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