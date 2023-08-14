В ТРК «Европолис» откроется магазин одежды Idol

В петербургском ТРК «Европолис» в ближайшее время откроется магазин бренда Idol – новой марки Melon Fashion Group, владеющей брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Баннер о скором открытии на первом этаже комплекса заметили журналисты «РБК Петербург».

В два других магазина бренда компания ищет персонал. Издание обратило внимание на вакансии работников в магазинах ТЦ «Охта Молл» и ТЦ «Радуга», размещенные на hh.ru. Idol ищет продавцов, стилистов-консультантов, заместителя директора магазина, а также менеджера по работе с блогерами. В описании одной из вакансий говорится, что Idol это премиальный бренд одежды и аксессуаров, который предусматривает «гардероб для разных случаев жизни, сочетающий в себе базовые вещи и акцентные коллекции, созданные из премиальных тканей, тщательно проработанным кроем и особенным вниманием к деталям — фурнитуре, аксессуарам и швам». В Melon Fashion Group отказались от комментариев до официальной презентации бренда в сентябре.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Melon Fashion Group планирует открыть 50 магазинов бренда Idol. По словам участников рынка, компания планирует занять нишу ушедшего из России испанского бренда Massimo Dutti, продавая вещи в сегменте «affordable premium».

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