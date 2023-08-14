На тюменской трассе столкнулись и загорелись три машины, погибли три человека

На 419 км трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись и загорелись три легковые машины. Об этом сообщили в Telegram-канале ГИБДД Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным ГИБДД, в ДТП погибли три человека, а четыре получили различные травмы. Движение на участке дороги частично ограничено.

На месте происшествия работают наряды ДПС, которые регулируют движение транспорта по одной полосе в реверсивном порядке. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.

Полина Хабарова

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