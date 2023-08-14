Ротавирусная инфекция обнаружена у детей в нижегородском лагере «Костер»

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало эпидемиологическое расследование в лагере «Костер» (Выксунский район) после того, как несколько детей пожаловались на ухудшении самочувствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, в лагере обследовали детей и сотрудников. Специалисты Роспотребнадзора отобрали смывы, пробы воды и пищевых продуктов. По результатам исследований была выявлена ротавирусная инфекция.

В лагере приостановили работу одного корпуса, в котором обнаружена инфекция. Очаг локализован, в настоящее время лагерь продолжает работу в обычном режиме.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне по результатам проверки была выявлена стафилококковая инфекция в детском лагере «Лазурный». А в лагере «Золотой колос», где дети также пожаловались на недомогание, обнаружили стрептококковую инфекцию. Одного из воспитанников в тяжелом состоянии отправили в больницу, но помочь мальчику врачи не смогли, и он умер.

Андрей Репин