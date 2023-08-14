Aston Martin представил кабриолет DB12 Volante

Компания Aston Martin представила новый спорткар DB12 Volante, который стал открытой версией новой модели Aston Martin DB12.
Кабриолет разрабатывался параллельно с купе, что позволило на стадии проектирования решить проблемы со сниженной жесткостью кузова и оптимизировать настройки рулевого управления и подвески с учетом мягкого складного верха. Восьмислойный верх, доступный в четырех цветах, открывается за 14 секунд и закрывается за 16 секунд, причем сделать это можно на скорости до 50 км/ч.
Технически DB12 Volante повторяет базовый DB12 — кабриолет доступен с 680-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. На задней оси установлен блокировка дифференциала с электронным управлением, а система стабилизации получила больше вариантов настроек.
У нового кабриолета переработана подвеска, расширена колея, установлены более жесткие стабилизаторы поперечной устойчивости, изменены настройки адаптивных амортизаторов и электроусилителя руля. Базовыми стали 21-дюймовые диски, которые на 8 кг легче прежних 20-дюймовых у DB11 Volante, а дополнительно снизить массу можно за счет опциональных карбон-керамических тормозов.
Купе оснащено 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и аналогичный по диагонали экран мультимедиа, которая представляет собой систему MBUX от Mercedes-Benz, но с новой графикой и иным меню. Заявлена поддержка онлайн-обновлений, 3D-навигация, беспроводное подключение смартфонов по Apple CarPlay и Android Auto, а за музыку отвечает акустика Bowers & Wilkins с 15-ю динамиками.
Продажи Aston Martin DB12 Volnate в Европе начнутся в четвертом квартале 2023 года. Напомним, премьера купе Aston Martin DB12 состоялась весной 2023 года.
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