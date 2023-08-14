Губернатор Моор: тюменский завод Danone после передачи в Росимущество работает в штатном режиме

Передача французской компании Danonе в Росимущество не повлияет на деятельность завода в Ялуторовском районе Тюменской области. Об этом заявил Александр Моор на пресс-конференции губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Моора, завод Danon в Ялуторовске — крупное перерабатывающее производство, на которое поставляется молоко с агропромышленных предприятий региона. «В настоящий момент завод работает в штатном режиме, выполняются все обязательства перед поставщиками и контрагентами»,— отметил он. По его словам, правительству области важно, чтобы люди работали и получали зарплату.

Доли в структуре производителя молочной продукции Danone АО «Данон Россия» перешли во временное управление Росимуществом указом Владимира Путина от 25 апреля. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации. «Данон Россия» возглавил министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

Полина Хабарова, Анастасия Реутова

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