В Петербурге возбудили дело о мошенничестве при обслуживании ЖК «Триумф Парк»

Следственный отдел по Московскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело в связи с фальсификацией протокола общего собрания собственников в доме в ЖК «Триумф парк», расположенном в Московском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по ч.3 ст.30 и ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). По версии следствия, неустановленные лица сфальсифицировали протокол общего собрания собственников жилья в доме, расположенном по адресу: Дунайский проспект, д.7к7 (входит в ЖК «Триумф Парк»). Поддельный документ затем был направлен в Государственную жилищную инспекцию Петербурга, чтобы сменить управляющую компанию с ОАО «Сити Сервис» на ООО «ЛСТ Констракшен». Целью смены стало незаконное извлечение прибыли в период с ноября 2022 года по настоящее время. За это время компания направила собственникам 1272 квартир счета на общую сумму не менее 1 млн рублей.

Уголовное дело в этой связи в ГСУ СК России по Петербургу уже возбуждали, однако постановление было отменено органами прокуратуры и обжалование решения надзорного органа результатов не принесло. Накануне, 13 августа, в ситуацию вмешался председатель СК Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело.

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