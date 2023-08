Канзас заговорил о Первой поправке

Обыски в канзасской газете Marion County Record, а также в доме ее владельца, прошедшие на прошлой неделе, вызвали активную критику со стороны других СМИ и правозащитных организаций. Местные власти обвиняют газету в незаконном получении персональной информации о рестораторе. Однако, полагают критики, все дело в конфликте газеты с самими властями.

Фото: John Hanna / AP Офис газеты Marion County Record

Обыски в газете города Марион (штат Канзас) Marion County Record, проведенные в прошлую пятницу, привлекли внимание американских СМИ и общественности. Как сообщают СМИ, местная полиция и помощники шерифа округа изъяли компьютеры и серверы, а также телефоны сотрудников. Кроме этого, они провели обыски в домах владельца газеты и одного из членов местного городского совета.

Marion County Record — газета города и округа Марион. Тираж — около 4 тыс. экземпляров. В печатном виде газета выходит раз в неделю по средам. Издается с 1871 года. С 1998 года Marion County Record принадлежит семье Майер.

Сообщается, что обыски связаны с расследованием утечки в газету персональной информации о местном рестораторе Кари Ньюэлл. Власти подозревают, что могло быть нарушено ее право на неприкосновенность частной жизни. Глава полиции Мариона Гидеон Коди заявил, что «когда подробности истории станут достоянием общественности, правоохранительная система, к которой возникли вопросы, будет оправдана». При этом он отказался сообщать какие-либо детали дела.

Сами же сотрудники Marion County Record говорят, что обыски, скорее всего, связаны со случавшимися ранее конфликтами между местными властями и газетой из-за ее материалов.

Владелец и редактор газеты Эрик Майер уже заявил, что его издание не совершило ничего незаконного. По мнению господина Майера, обыски связаны с критическими статьями о должностных лицах округа, в том числе и о господине Коди.

Фото: John Hanna / AP Офис Marion County Record после обысков

Что касается случая с госпожой Ньюэлл, один из журналистов получил по электронной почте письмо с описанием того, как ресторатор восстанавливала водительские права, которые у нее отобрали в 2008 году за вождение в нетрезвом виде. Газета проверила эти данные в открытых государственных реестрах, но в итоге, по словам господина Майера, решила не публиковать статью. Госпожа Ньюэлл обвинила газету в незаконном получении данной информации и передаче ее члену городского совета Рут Хербел (в ее доме также прошел обыск). В газете отрицают передачу госпоже Хербел полученного журналистом письма.

В воскресенье более 30 газет и правозащитных организаций подписали подготовленное Комитетом репортеров за свободу прессы письмо с осуждением обысков в Marion County Record. Среди подписавших — The New York Times (NYT), The Washington Post, Dow Jones (издает The Wall Street Journal).

Как пишет The New York Times, это не первый случай, который можно рассматривать как давление на местные газеты со стороны властей.

Для США это большая редкость, напоминает Линн Оберлендер, адвокат по делам, связанным с Первой поправкой к Конституции США, защищающей свободу слова. «Они очень редки, потому что это незаконно. Они не происходят чаще, потому что большинство организацией понимает незаконность подобного»,— считает госпожа Оберлендер.

Чаще происходит финансовое давление со стороны властей. NYT сообщала о том, что глава совета округа Делавэр требовала от местной газеты The Reporter изменить «несправедливое освещение деятельности местных властей». Когда же газета не сделала этого, совет перестал печатать в ней свои официальные объявления, что было одним из основных ее источников дохода. В совете не стали скрывать, что это отчасти связано с тем, как газета освещает события в округе.

По данным NYT, в последние годы подобные случаи участились и имели место в Калифорнии, Колорадо, Нью-Йорке и других штатах. Есть и примеры более жесткого давления — например, обыск в доме журналиста в Сан-Франциско в 2019 году после того, как он написал об обстоятельствах смерти местного государственного адвоката Джеффа Адачи.

Яна Рождественская