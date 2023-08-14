Запрет на посещение лесов в Самарской области продлен до 21 августа

В Самарской области еще на неделю продлен запрет на посещение лесов. Это связано с высокой пожарной опасностью. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс) сохранится в лесах Самарской области с 15 по 21 августа текущего года. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Ранее в регионе ликвидировали низовой лесной пожар в Ставропольском районе.Также в Самаре произошел пожар в баре на ул. Стара-Загора. Погибших и пострадавших нет.

Георгий Портнов