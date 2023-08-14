Ульяновского бизнесмена Куркова обвиняют в даче взятки главе минздрава региона

В Ульяновске в суд направлено уголовное дело предпринимателя Сергея Куркова, обвиняемого в даче взятки в размере 2 млн руб. региональному министру здравоохранения (уже бывшему) Александру Гашкову (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСБ РФ Фото: ФСБ РФ

Сергей Курков является владельцем и совладельцем 16 компаний, работающих в сферах строительства, недвижимости, обращения с твердыми коммунальными отходами и здравоохранения. Владеет одной из крупнейших в регионе сетей медклиник «Альянс».

Как отмечается в сообщении облпрокуратуры, 60-летний Сергей Курков передал министру здравоохранения Ульяновской области 2 млн руб. «за принятие положительного решения о признании обоснованной закупки дорогостоящего медицинского оборудования для нужд ГУЗ "Барышская РБ" и ГУЗ "Областной клинический онкологический диспансер" по предложенным им техническим заданиям для последующего заключения соответствующих контрактов». Деньги, переданные предпринимателем 1 июля 2022 года, Александр Гашков в тот же день передал сотрудникам регионального управления ФСБ, осуществлявшим оперативно-разыскные мероприятия.

8 июля 2022 года Александр Гашков по собственному желанию покинул пост министра здравоохранения Ульяновской области. Сергея Куркова задержали 25 августа 2022 года. В СУ СКР отмечают, что «следствием собрана достаточная доказательственная база», подтверждающая вину предпринимателя.

Сергей Курков вину не признает. Адвокат Андрей Киреев считает, что в отношении его подзащитного была совершена «преднамеренная провокация» со стороны министра Александра Гашкова. По словам адвоката, Сергей Курков «действительно передавал Александру Гашкову 2 млн руб., но эти деньги Александр Гашков просил в долг в связи с тем, что он увольняется с поста министра и уезжает в другой регион». Адвокат заявил, что «бессмысленно передавать взятку министру, когда известно, что тот покидает свой пост». В то же время защита отмечает, что Сергей Курков мешал связанным с Александром Гашковым конкурентам по торгам.

Кроме того, подчеркивает адвокат, еще ранее в отношении самого министра были начаты оперативно-разыскные мероприятия по фактам поставок медоборудования другими компаниями. «Вероятно, это стало еще одним мотивом для совершения провокации, чтобы уйти от ответственности»,— добавил адвокат. Защита считает, что доказательства вины Сергея Куркова в виде записи его разговоров с министром «были кем-то искажены», а следствие «намеренно отворачивалось» от предоставляемых защитой фактов. Защита планирует в суде на предварительных слушаниях ходатайствовать о возврате уголовного дела на дополнительное расследование.

Как Сергея Куркова заподозрили в даче крупной взятки, читайте в публикации «Ъ» «Ставка на поставки».

Сергей Титов, Ульяновск