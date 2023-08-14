Продажи новых автомобилей в Петербурге выросли на 33% в июле

В июле текущего года индекс контрактования новых автомобилей в автосалонах Санкт-Петербурга вырос на 33% по сравнению с предыдущим месяцем. Таковы данные ассоциации «Автомобильные дилеры России» и сети дилерских центров «Прагматика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как поясняют аналитики, индекс контрактования показывает соотношение заключенных и расторгнутых договоров в дилерских центрах на приобретение новых авто. В июле этот показатель оказался одним из самых высоких — больше машин в Петербурге покупали лишь в феврале (+55%) и марте (+43%) 2023 года.

Самыми востребованными у покупателей во втором месяце лета стали марки LADA и Omoda. Эксперты объясняют это выходом на рынок модели LADA Vesta нового поколения и седана Omoda S5 (+20% доли в контрактировании). Также жители Петербурга стали чаще покупать китайские автомобили Changan и Geely (рост по 3%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге также на 24% увеличились продажи подержанных автомобилей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте