В Петербурге на 24% увеличились продажи поддержанных автомобилей

За первое полугодие 2023 года объем продаж на вторичном рынке автомобилей на Северо-Западе увеличился на 24%, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Жители СЗФО за период январь-июнь купили свыше 256,8 тысяч подержанных машин, сообщают эксперты блока автобизнеса банка «Открытие».

По данным статистики компании «Автомаркетолог», на вторичном рынке автомобилей в СЗФО первое место с долей в 13% заняла отечественная LADA. За январь-июль было продано более 34 тыс. автомобилей этой марки, что на 8% больше, чем за первое полугодие прошлого года. Следующим в рейтинге идет Volkswagen — более 18 тыс. Спрос на немецкую марку вырос на 26%. Замыкающей в тройке лидеров стала KIA — почти 17 тыс. В этом году машин KIA, сменивших владельцев, оказалось на 32% больше, чем в первом полугодии 2022 года.

Модель Ford Focus, согласно исследованию, стала лидером продаж за первое полугодие 2023 года. Всего купили более 6,5 тыс. таких машин. Второй стала VW Polo — 5 392. Последней в рейтинге оказался Hyundai Solaris с результатом в 5 376 автомобилей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в июне 2023 года спрос на покупку автомобилей в Санкт-Петербурге увеличился на 18% по сравнению с маем.

Елизавета Цветкова

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