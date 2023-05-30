Межвузовский кампус в Тюмени построят на улице Мельникайте

Межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени построят на ул. Мельникайте недалеко от озера Круглое и лесопарка имени Гагарина. Соответствующее распоряжение принято Главным управлением строительства Тюменской области.

В состав кампуса войдут учебно-лабораторный корпус, четыре общежития, рассчитанные почти на 5 тыс. студентов, гостиница на 120 мест, конгресс-холл площадью 5,6 тыс. кв. м. и технопарк (11 тыс. кв. м). В планах также строительство многофункционального спортивного центра площадью 31,6 тыс. кв. м, включающего плавательный бассейн и ледовую арену. На территории кампуса появятся парки, рынки, магазины, заведения общественного питания.

Напомним, площадь кампуса в Тюмени составит более 160 тыс. кв. м. В результате реализации проекта удастся объединить научно-исследовательские силы всех университетов региона и Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра.

Ранее Миноборнауки РФ и власти Тюменской области согласовали и утвердили план создания кампуса, Так, была принята дорожная карта, позволяющая отслеживать этапы строительства и оснащения объекта.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте