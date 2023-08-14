Лихачев рассказал Путину о выполнении гособоронзаказа «Росатомом»

Президент Владимир Путин встретился с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Тот заявил, что по итогам года выручка компании в открытой части превысит 2 трлн руб. Он также заверил, что «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин с Алексей Лихачев

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин с Алексей Лихачев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы, несмотря на внешнее давление, прошли первое полугодие уверенно. Все позитивные тенденции сохраняются. Можем говорить сейчас о прогнозе до конца года по экономическим показателям, по основным проектам. Гособоронзаказ будет выполнен на 100%»,— сказал господин Лихачев (цитата по сайту Кремля).

По его словам, заказ предприятий «Росатома» по разным продуктам на ближайшие десять лет составляет 15 трлн руб., в большей степени это заказы для российских предприятий. В частности, в текущем году госкорпорация выпустит пять корпусов реакторов для АЭС, что станет рекордом.

В декабре 2022 года Владимир Путин поручил скорректировать параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что в 2023 году гособоронзаказ будет увеличен в полтора раза.

Лаура Кеффер