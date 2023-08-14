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Коммерсантъ FM
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Китайская кукуруза побеждает бизнес-центры

В борьбе за продовольственную независимость власти наращивают посевные площади

Китайские власти активно изымают площади, где раньше находились бизнес-центры, гипермаркеты или парки, чтобы засеять их кукурузой, рисом или соевыми бобами. Так идет кампания по обеспечению продуктовой независимости Китая и способности страны прокормить себя в случае полной изоляции из-за западных санкций. Эксперты, однако, сомневаются в эффективности такой формы борьбы за продовольственную независимость.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Китае набирает темпы кампания, цель которой — обеспечение самостоятельности страны в плане производства продовольствия. По данным Financial Times, с 2021 года власти изъяли более 170 тыс. гектаров земель. «Китай должен быть в состоянии прокормить свой народ самостоятельно,— заявлял Си Цзиньпин в прошлом году.— Мы окажемся под контролем других, если не сможем сами наполнять свою миску рисом». Сейчас страна почти полностью полагается на импорт соевых из США и Бразилии, а доля импорта кукурузы за последнее десятилетие выросла с 1% до 7%.

По мнению властей, для самообеспечения Китаю необходимо засеивать и поддерживать около 120 млн гектаров сельхозугодий.

Однако формального присвоения земель, выкупленных когда-то бизнесом под собственные нужды и проекты, недостаточно, чтобы Китай начал сам себя кормить, отмечают аналитики и собеседники FT.

«В реальности трудно заставить мелиорированную землю внезапно снова стать плодородной, потому что вы не можете просто посадить семена сои в поле, а затем уйти,— объясняет Дарин Фридрихс, директор по исследованиям рынка Sitonia Consulting.— Вам нужен кто-то, у кого вы могли бы купить семена, удобрения и оборудование, которые находятся относительно поблизости, а когда вы соберете урожай, вам понадобятся торговцы в этом районе, которые готовы их купить, или места для их хранения».

Американские компании значительно сократили импорт товаров из КНР

Так, например, только в Чэнду власти изъяли 6,7 тыс. гектаров земли, что привело к закрытию множества компаний в городе. Теперь на их месте поля, на которых гораздо больше сорняков, чем сельхозкультур, убедились корреспонденты газеты. Чэнду поставил перед собой цель ежегодно производить дополнительно 96 тыс. тонн риса, кукурузы и соевых бобов к 2026 году, что примерно эквивалентно 4% от общего производства зерна в прошлом году.

При этом власти испытывают серьезные проблемы с реализацией задуманного, так как молодежь не видит смысла работать на полях, имея возможность зарабатывать в разы больше на местных заводах.

Но в администрации Чэнду заявили, что полупустые и заброшенные поля — это не проблема. «Мы возвращаем эти участки, чтобы послать сигнал о том, что мы заботимся о продовольственной безопасности,— заявил газете один из местных чиновников.— Результат — это не главное».

Кирилл Сарханянц

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