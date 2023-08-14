Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ПСБ принимает участие в проекте цифровизации Системы социального обеспечения военнослужащих и их семей

Председатель ПСБ Петр Фрадков и министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения военнослужащих и внедрения новой Системы социального обеспечения для военнослужащих и членов их семей.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рамках сотрудничества с Министерством обороны ПСБ обеспечивает выплаты военных пенсий и социальных пособий, в том числе в новых российских регионах, и осуществляет комплексное банковское обслуживание военнослужащих, включая льготное кредитование.

Одним из направлений взаимодействия с Министерством обороны является участие банка в проекте внедрения Системы социального обеспечения военнослужащих, которая позволяет вести централизованный персонифицированный учет, назначение пенсий и социальных выплат и обеспечивает контроль каждой выплаты.

Внедрение системы обеспечит цифровизацию и унификацию процессов пенсионного и социального обслуживания военнослужащих, что в результате повысит качество обслуживания военнослужащих и существенно упростит процесс оформления выплат. ПСБ успешно провел все необходимые работы по интеграции с новой системой и обеспечил готовность к проведению выплат.

«Поддержка военнослужащих и членов их семей, четкая и прозрачная система получения мер социальной поддержки и повышение качества обслуживания — вопросы особого государственного внимания. Крайне важно, чтобы военнослужащие чувствовали социальную защищенность и всестороннюю поддержку со стороны государства в любой жизненной ситуации. ПСБ принимает активное участие в развитии экономически и социально значимых государственных проектов. Сейчас банк совместно с Минобороны внедряет новую систему социального обеспечения, которая станет важным и ответственным элементом государственных социальных гарантий»,— отметил Петр Фрадков.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...