Экологи заявили о незаконной вырубке леса в Сочинском нацпарке

Представители межрегиональной общественной организации Экспертный совет по заповедному делу направили в генпрокуратуру обращение с сообщением о незаконной вырубке леса на территории Сочинского нацпарка. Текст документа имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу» Фото: Межрегиональная общественная организация «Экспертный совет по заповедному делу»

Нарушение было выявлено в Краснополянском участковом лесничестве Сочинского национального парка с помощью общедоступной космической съемки.

Сообщается, что на указанной территории также проводятся несогласованные земляные работы. По данным экспертов, площадь нарушенного покрова почвы достигает 9 га.

«Ущерб, причиненный природным комплексам лишь одним уничтожением почвенного покрова, по предварительному расчету превышает 1,5 млрд руб.»,— говорится в обращении.

В организации отметили недопустимость строительства крупномасштабной туристической инфраструктуры на территории парка, прилегающей к Западному Кавказу в верховьях реки Мзымта.

Ранее экспертный совет по заповедному делу направил обращение министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову о недопустимости принятия проекта Положения о Сочинском национальном парке из-за того, что документ фактически допускает застройку 20% природной территории.

Анастасия Донскова

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