Экологи пожаловались в Минприроды на проект положения о Сочинском нацпарке

Экспертный совет по заповедному делу направил обращение министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову о недопустимости принятия проекта Положения о Сочинском национальном парке. Текст обращения имеется в распоряжении «Ъ-Кубань».

По мнению совета, положение не может быть принято в текущей редакции, поскольку документ фактически разрешает застройку 20% природной территории.

«Это не соответствует задачам национального парка и неминуемо нанесет ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира»,— указано в обращении.

Кроме того, проектом предусмотрена застройка 40% территорий в рекреационной зоне и участков хозяйственного значения. В Совете считают, что в совокупности документ санкционирует застройку более половины всей площади нацпарка.

Ранее Экспертный совет по заповедному делу предложил исключить из проекта генплана Сочи строительство нескольких объектов, создающих угрозы уникальному биоразнообразию Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка.

Анастасия Донскова

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