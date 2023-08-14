«Магнит» и «КАМАЗ» запустили беспилотные перевозки из Москвы в Петербург

Ретейлер «Магнит» совместно с автопроизводителем «КАМАЗ» запустили беспилотные грузоперевозки из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе ретейлера.

На первом этапе тягачи будут двигаться по трассе М-11 «Нева», выполняя по два рейса в сутки — из Москвы в Петербург и в обратном направлении.

Перецепка с обычного грузовика на беспилотный будет осуществляться в утвержденных пунктах при заезде на дорогу и выезде с нее. По самой трассе тягач будет двигаться в режиме автопилота, но под контролем водителя и оператора.

Ранее «Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров на трассе М-11 «Нева» в рамках единой программы экспериментального правового режима (ЭПР).

Как писал «Ъ-СПб», компаниям из Петербурга предоставят компенсацию 80% затрат, связанных с транспортировкой продукции. Общий объем выделенных субсидий на эти цели в 2023 году составил 50 млн рублей.

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