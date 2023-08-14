Блогера Милану Петрову оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии

Тверской суд Москвы оштрафовал бьюти-блогера Милану Петрову (ранее — Андрей Петров) на 200 тыс. руб. по статье о пропаганде ЛГБТ, а также на 50 тыс. — по статье о дискредитации армии. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина — ее организация в мае пожаловалась на Милану Петрову в Следственный комитет и МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @milanapetrovaqueen Фото: @milanapetrovaqueen

За день до отлета в Москву Милана Петрова критиковала главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. В ночь 12 августа в Telegram-канале Миланы Петровой появилась информация о задержании ее в аэропорту Домодедово после возвращения в Россию. Менеджеры блогерши заявили, что у них «нет связи» с ней.

В закрытом Telegram-канале Миланы Петровой сегодня появилось ее фото со ссылкой на адвоката. На лице блогера видны следы побоев. В сообщении говорится, что Милана Петрова уже сутки находится в спецприемнике после прилета в Москву. При этом, по словам Екатерины Мизулиной, новость о задержании блогера — это фейк и попытка разрекламировать канал.

Милана Петрова уехала из России в конце 2021 года. Находясь за границей, она объявила о трансгендерном переходе.

Анастасия Ларина