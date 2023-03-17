Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Товарооборот Татарстана и Ульяновской области превышает 7 млрд рублей

Ежегодный товарооборот Татарстана и Ульяновской области составляет свыше 7 млрд руб. Об этом на встрече с главой областью заявил раис республики Рустам Минниханов.

По его словам, из Татарстана в Ульяновскую область поступают бензин и дизельное топливо, грузовые и легковые автомобили, продукцию химических предприятий, азотные удобрения, комбикорма, листовое стекло, прокат, медицинское оборудование и широкий спектр различных товаров. В обратном направлении следуют грузовики и легковые машины, автобусы, продукция агропромкомплекса, цемент и кровельные материалы.

«У нас хорошие перспективы наращивания торгово-экономических связей с учетом транспортной доступности»,— сказал господин Минниханов.

"Ъ-Казань"

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...