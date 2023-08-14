Юань снизился до минимума этого года

Китайский юань упал до минимального уровня с начала года на фоне снижения экономических показателей страны. Сегодня, 14 августа, юань снизился на 0,3%, до 7,2816 за доллар. Прошлый минимум был установлен в июне — 7,2857. В целом за год китайская валюта упала примерно на 5%, что стало худшим показателем в Азии после иены и южнокорейской воны, отмечает Bloomberg. Курс рубля по отношению к юаню при этом снижается. Сейчас на Мосбирже июнь стоит 13,8 руб.

По данным агентства, также снижаются и китайские акции. В частности, индекс CSI 300 упал на 1,8%. Доходность 10-летних облигаций КНР снизилась на один базисный пункт, до 2,62%, приблизившись к минимуму этого года в 2,59%.

В июле экспорт Китая сократился на 14,5% год к году, до $281,8 млрд, после спада на 12,4% по итогам июня. Импорт также ускорил падение, сократившись на 12,4%, до $201,2 млрд, после снижения на 6,8% в июне. В итоге профицит торговли страны сократился на 20,4%, до $80,6 млрд. Данные указывают на ослабление не только внешнего спроса, но и усилившееся давление на внутренний.

Подробности — в материале «Ъ» «Китай теряет импорт вслед за экспортом».

Лаура Кеффер