СвЖД в период с 19 августа по 19 сентября изменит расписание пригородных поездов

Свердловская железная дорога (СвЖД) в августе и сентябре временно изменит расписание некоторых пригородных поездов на серовском направлении. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, это связано с обновлением ж/д путей на однопутном перегоне Верхотурье — Ляля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Нижний Тагил — Нижняя Тура №6851 с 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 10:05 (позже на 40 мин.), прибывать в 12:33 (позже на 41 мин.);

Нижний Тагил — Серов №6861 с 20 по 30 августа (по четным дням), а также с 1 по 19 сентября по нечетным дням будет отправляться в 10:48 (позже на 4 ч. 18 мин.), а прибывать — в 15:43 (позже на 4 ч. 32 мин.). Также на этот период будет отменена остановка на станции Кушва;

Нижний Тагил — Каменск-Уральский №6994 с 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 05:27 (по графику), а прибывать в 11:47 (позже на 41 мин.);

Нижняя Тура — Нижний Тагил №6864 с 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 11:14 (позже на 44 мин.), а прибывать в 13:39 (позже на 40 мин.);

Нижняя Тура — Верхотурье №7424/7423 с 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 12:45 (позже на 10 мин.), а прибывать в 14:08 (позже на 2 мин.);

«Ласточка» Екатеринбург — Серов №7071 с 19 августа по 18 сентября будет отправляться в 17:25 (по графику), а прибывать в 23:06 (позже на 3 мин.);

«Ласточка» Бокситы — Екатеринбург №7076 (номер поезда будет изменен на 7078) с 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням будет отправляться в 00:28 (раньше на 3 ч. 47 мин.), прибывать в 08:26 (раньше на 3 ч. 34 мин.).

С 19 по 31 августа по нечетным дням, с 2 по 18 сентября по четным дням на участке Ляля – Верхотурье не будут курсировать пригородные поезда:

Верхотурье — Бокситы №6953 (начальный пункт маршрута — станция Ляля);

Бокситы — Верхотурье №6954 (конечный пункт маршрута — станция Ляля);

Нижний Тагил — Серов №6861 (курсирует на участках Нижний Тагил — Верхотурье и Ляля — Серов без изменения расписания);

Серов — Нижняя Тура №7422/7421 курсирует на участках Серов — Ляля (с действующим расписанием) и Верхотурье — Нижняя Тура с изменением расписания: отправление из Верхотурья в 09:43 (позже на 1 ч. 2 мин.), прибытие в Нижнюю Туру в 11:02 (позже на 52 мин.).

Напомним, с вокзалов и станций СвЖД в июле 2023 года было отправлено 3,3 млн пассажиров, что на 4% выше показателей аналогичного периода 2022 года. В пригородном сообщении отправлено 2,5 млн человек (+3,4% к июлю 2022 года), в дальнем следовании — 0,8 млн человек (+5,6%). Пассажирооборот с начала года вырос на 9,4% и составил 4,9 млрд пасс-км.

Полина Хабарова

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