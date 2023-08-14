Отпуск с трудом

Большинство руководителей поддерживают работу сотрудников во время отпуска. Об этом “Ъ FM” рассказали представители бизнеса. Ранее телемедицинский сервис «Доктис» сообщил, что более половины специалистов продолжают работать из отпуска, и только 43% устраивают полноценный отдых. В исследовании «Доктис» участвовали около 2 тыс. человек. Треть из них сообщили, что нейтрально относятся к работе в отпуске. 18% заявили о своем недовольстве. Почти столько же сотрудников испытывают раздражение и злобу на начальство или коллег. Около 10% опрошенных думают, что пора сменить работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у владельцев бизнеса, как они выстраивают трудовые процессы:

Михаил Гончаров, генеральный директор сети ресторанов русской кухни «Теремок»: «У нас руководители всегда остаются на связи. Тяжело заменить начальника, который в отпуске, и во многих случаях мы продолжаем переписку, пользуемся мессенджерами. Для рядовых сотрудников такой необходимости нет. При этом у нас никогда не было требования, чтобы телефон был всегда включен. Но если появляется необходимость все-таки привлечь кого-то, мы его ищем, стараемся выйти на связь, и сотрудники об этом знают». Ксения Рясова, генеральный директор компании Finn Flare: «Я бы не назвала это требованием, скорее, пожеланием. На связи нам нужно быть, потому что всегда есть какие-то срочные вопросы. Должен ли сотрудник быть на связи даже после окончания рабочего дня? Нет, к вечеру и к ночи я отношусь с большим пиететом, я пишу письма на электронную почту. И утром, придя на рабочее место, сотрудник уже видит какие-то вопросы, которые я в нерабочее время накидала». Александр Евдокимов, генеральный директор компании Jet Transfer: «Специфика такова, что у нас никогда не было не то что отпусков, но выходных. Авиация — это процесс непрекращающийся. Конечно, инженер или просто менеджер может пойти в отпуск, и не заниматься делами. Но мы требуем от сотрудников быть всегда на связи. Телефон должен быть всегда включен. Что касается основных сотрудников, это менеджеры по продажам, люди, которые занимаются техническим обслуживанием».

Согласно опросу, почти четверть работающих из отпуска россиян считают, что коллеги не справятся с их задачами. Еще 17% ответили, что подключаются к трудовым процессам от скуки. Четвертая часть сотрудников, которые все-таки отдыхают, признались, что испытывают из-за этого угрызения совести. Если работник вынужден быть на связи во время отпуска, это свидетельствует о нарушении бизнес-процессов в компании, говорит независимый консультант по стратегическому управлению Михаил Столовицкий:

«Сами сотрудники, боясь показать себя недостаточно лояльными, преданными компании, соглашаются на это. Для того, чтобы вызвать человека из отпуска, необходимо подписывать документы. Нельзя быть в двух местах сразу. Сотрудник, остающийся на связи, думающий о работе, не отдыхает.

Любая компания, если она вменяемая, заинтересована в том, чтобы работник приезжал из отпуска отдохнувшим, полным сил. Есть способ минимизировать эту проблематику, например, назначить себе один час в день, когда вы отойдете с пляжа, уйдете от семьи, сядете в телефоне, ответите там на какие-то VIP-сообщения или какие-то реальны проблемы и вернетесь. Это хотя бы как-то решает ситуацию».

Как следует из опроса сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье», минимальная продолжительность отпуска должна составлять не менее двух-четырех недель. Так считает треть респондентов. При этом каждый пятый россиянин уверен, что отдых должен продолжаться более одного месяца.

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Мария Широкова