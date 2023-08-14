ВС Башкирии рассмотрит жалобу Фарита Самигуллина 9 октября

Верховный суд Башкирии назначил на 9 октября рассмотрение жалобы предпринимателя Фарита Самигуллина на приговор Калининского райсуда Уфы.

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Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в начале июля господин Самигуллин был признан виновным в мошенничестве, посредничестве во взяточничестве и даче взятки должностному лицу. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 3 млн руб. Как было установлено в суде, Фарит Самигуллин за денежные вознаграждения помогал призывникам получать военные билеты и отсрочку от службы в армии, а также способствовал успешной сдаче экзаменов в вузе.

Ранее апелляционное представление на приговор в суд направила прокуратура республики, которая просила приговорить предпринимателя к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Венера Хисамова

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