«Неометрия» объявила о старте проекта жилого квартала бизнес-класса «1799» в Ростове-на-Дону

Федеральный девелопер «Неометрия» объявил о старте реализации нового жилого квартала в Ростове-на-Дону — «1799». Проект бизнес-класса будет реализован в начале улицы Пушкинской, в центральной локации города. 1799 — год рождения Александра Сергеевича Пушкина, и концептуально проект вдохновлен творчеством великого русского поэта.

Девиз проекта: «Жизнь в новом издании». В основе концепции «1799» лежит философия Cittaslow, которая ставит в центр внимания благополучие человека и стремится создать гармонию между ним и окружающей средой, акцентируя внимание на качестве жизни и приверженности сохранению культурного наследия. Жилой квартал располагается в самом начале легендарной Пушкинской улицы в Ростове-на-Дону. Это любимое горожанами место, где в полной мере ощущается особый колорит центральной исторической улицы — с ее старинными фасадами, живописными двориками, зелеными скверами, изысканными ресторанами и уютными кафе, музеями и достопримечательностями.

Жизнь в таком месте — это гармония высокой динамики центра, включенности в культурный контекст, а также возможности пользоваться развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

Жилой квартал «1799» будет возведен на территории 2,5 га, проектом предусмотрено строительство четырех 10-этажных зданий. Архитектурное зонирование и умеренная этажность позволят органично вписать их в окружающую среду. При этом одной из особенностей квартала является возможность быстро и с удобством подняться на улицу Пушкинскую.

Благоустройство территории жилого квартала «1799» будет продумано до мелочей, чтобы каждому жителю, независимо от возраста и увлечений, нашлось занятие по интересам. Для любителей спорта предусмотрены воркаут-площадки, зона единоборств и многое другое. Для тех, кто привык работать на свежем воздухе: коворкинг, зоны отдыха и лежаки под навесами. Особый акцент сделан на планировку детских зон, где будет все, что необходимо ребенку для игр и развития. Горки на рельефе местности, балансиры, качели, песочницы — все это лишь часть того, что будет реализовано на территории. Для людей старшего поколения продумана возможность спокойного отдыха и прогулок по озелененной территории, зоны для игры в шахматы и т. д.

Также в жилом квартале будет создана комплексная система «умного» дома, включающая в себя видеоконтроль всех детских площадок, лифтов и проездов паркинга, автоматический учет потребления коммунальных ресурсов и возможность управлять сервисами квартала в одном мобильном приложении.

«Ростов-на-Дону является одной из стратегически важных локаций для федерального девелопера "Неометрия". Компания завершает строительство клубного дома премиум-класса "Вместе" в Западном районе, и теперь мы хотим осуществить проект высокого уровня в центральной части города. В жилом квартале "1799" мы воплотим все лучшие решения "Неометрии", которые уже были реализованы в других наших проектах. Уверена, что он станет знаковым объектом для Ростова-на-Дону, в том числе с точки зрения архитектуры и благоустройства»,— прокомментировала генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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